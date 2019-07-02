QA специалист на крипто-проект

Кратко

Компании, занимающейся разработкой в криптоиндустрии, требуется QA специалист на постоянную работу, полный день.

В настоящий момент работа удаленная, но на через 2х месяца уже работа в офисе с командой. Ищем человека исключительно из Киева, т.к. планируется работа в офисе.

Необходимые навыки

- Умение и опыт тестирования WEB-приложений на десктопах и мобильных устройствах.

- Умение и опыт тестирования мобильных приложений iOS / Android

- Умение работать с Postman или аналогичными программами для тестирования API

- Cоставление тест-кейсов, и умение корректно их описывать.

- Работа в JIRA

Будет плюсом

- Знание web developer console

- Умение работать в различных баг-трекерах

- Умение работать с fiddler при тестировании платворм или аналогичным софтом

Обязанности

- Тестирование продуктов компании

- Составление тест-кейсов

- Описание функциональности продуктов

О компании - https://easybits.io/ru/about/company/