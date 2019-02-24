Тестирование онлайн кабинета и соцсети

Тестирование ПОЗакрыт13 заявок340 просмотров
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Нужно проводить мануальное тестирование нашего сервиса на дев сервере и на проде после релизов.

Релизы - вторник, четверг.

Тестирование под все популярные виды устройств.

Акцент на устройства с IOS и на браузер Сафари. 

5 лет назад
SmartExpert
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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