Консультация по запускам тестов на java test NG

$50
Тестирование ПОЗакрыт1 заявка222 просмотра
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Нужна консультация по запускам тестов на java с использованием test NG

А именно передача параметров тестов и структура данных, у нас есть пример теста – нужно немного подправить его чтобы данные тянулись по API и открывался нужный браузер с зависимости от этих данных

50$ за консультацию, skype для контакта

5 лет назад
romaantonau
34 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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