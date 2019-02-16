Нужна консультация по запускам тестов на java с использованием test NG А именно передача параметров тестов и структура данных, у нас есть пример теста – нужно немного подправить его чтобы данные тянулись по API и открывался ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
верификация токена в сети Etherscan Нужно заполнить правильно все данные,и верифицировать. я не программист, Токен рабочий ,функционирует. Одним словом программист должен знать что делать.
- Похожие заказы
- $100Тестирование ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Нужна консультация по запускам тестов на java с использованием test NG А именно передача параметров тестов и структура данных, у нас есть пример теста – нужно немного подправить его чтобы данные тянулись по API и открывался ...Закрыт5 лет назад
Нужна консультация по запускам тестов на java с использованием test NG А именно передача параметров тестов и структура данных 50$ за консультацию, skype для контактаЗакрыт5 лет назад
- $8
Приветствую, нужно 20 человек на тестирование приложения. Всё что будет нужно, это скачать само приложение и провести в нем +-20 минут.Работа не займет больше 2-3 часов.Тестирование ПО19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Нужно проверить работоспособность платежного метода UnionPay Для этого ищем исполнителя, который имеет карту которая подойдёт для UnionPay Нужно Будет Провести Одну Тестовую Оплату На 1 доллар За работу платим также 1 доллар и возмещаем 1 доллар за проведенную ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить или дописать программу Трелло под процессы компании, а так же настроить Диаграмму -Ганта по процессам, возможно сделать обучение после настройки программы под процессы.Тестирование ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $600
Доброго времени суток! Это простое задание, которое заключается в том, чтобы протестировать игру Music Neon Racer на Android на наличие багов\ошибок\сбоев и сообщить об их наличии или отсутствии в чате задания.Отчет следует предоставить в чате задания ...Тестирование ПО30 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Надо на базе станрартных браузеров предложить рабочую схему сокрытия canvas и спуфинга заголовков. Только 100% безопасные плагины. Тор не рассматривается. Вопрос зачем не обсуждается. Бюджет проекта фикисрован.Закрыт5 лет назад
Нужно сделать небольшую автоматизацию для www.southwest.com. Это тестовое задание. Задание на англ. Не обязательно супер досконально. Детали можно обговорить.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать отчет с кратким описанием вероятных сценариев реализации угроз и инструментов, которые могут быть использованы (порядка 200 угроз). В идеале нужен пентестер. Работа исключительно аналитическая и касается в большей степени корпоративных сетей, оборудования и ...Закрыт5 лет назад