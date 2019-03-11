Консультация по запускам тестов на java test NG

Нужна консультация по запускам тестов на java с использованием test NG

А именно передача параметров тестов и структура данных, у нас есть пример теста – нужно немного подправить его чтобы данные тянулись по API и открывался нужный браузер с зависимости от этих данных

100$ за консультацию, skype для контакта