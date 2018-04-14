SmartExpert

Необходима помощь для реализации такой задачи: Для платформы на Drupal7 необходимо сменить тему шаблона и перетянуть под новую тему все страницы кабинета. Количество страниц: 38. Архивы верстки: есть. Ссылка на ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно проводить мануальное тестирование нашего сервиса на дев сервере и на проде после релизов. Релизы - вторник, четверг. Тестирование под все популярные виды устройств. Акцент на устройства с IOS и на ...Тестирование ПО13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна команда фронт-разработчиков для верстки страниц проекта. На bootstrap, в идеале - под Laravel. Прототип прорисован в Axure. Скрины прототипа кабинета: http://prntscr.com/mkpszo http://prntscr.com/mkpth2 Команда 2-3 человека, или фронт-разработчик, который ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
На основе прототипа в Axure стоит задача провести редизайн нашей внутренней соцсети. Платформа на bootstrap и Laravel. Работа в команде с нашими разработчиками.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сконструировать 4 лендинга на любом кострукторе. Нужен человек с хорошим портфолио. Контент предоставляем. 150 дол/шт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем команду программистов на Laravel для развития нашей образовательной платформы. Сотрудничество на постоянной основе или позадачно. Наш проект получил финансирование и мы ищем дополнительных разработчиков.Системное программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть прототипы четырех страниц ресурса. Нужно прорисовать их в дизайне. Дисктопную и мобильную версию. Ссылка на прототипы: https://projects.invisionapp.com/share/U2GMEV8PDAK#/screens/294166201Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт7 лет назад
На основании прототипа: https://invis.io/K7H7Q0SUHV9 сделать верстку на бутстрапе в нашем стиле: http://prntscr.com/j7zh5k добавив в прототип такие правки: 1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: http://prntscr.com/j7soq3 (Точнее блоки есть, но они пустые. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Если сработаемся - то отдам в работу все страницы проекта. Задача: Есть прототип: https://invis.io/K7H7Q0SUHV9 В него внести такие правки: 1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: http://prntscr.com/j7soq3 Точнее блоки в основном ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем UX/UI дизайнера для работы с интерфесом платформы коуч-марафонов. Ищем супер специалиста со значительным портфолио. Стоимость работ от 1000$. В этом проекте мы хотели бы сделать акцент на хороший UX. Хотим, чтобы наша ...Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт7 лет назад