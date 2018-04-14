SmartExpert

Если сработаемся - то отдам в работу все страницы проекта. Задача: Есть прототип: https://invis.io/K7H7Q0SUHV9 В него внести такие правки: 1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: http://prntscr.com/j7soq3 Точнее блоки в основном ...