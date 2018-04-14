SmartExpert

Наталья Давыденко SmartExpert

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vano_Odessa
Иван 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Верстка пользовательского кабинета на bootstrap
BootstrapLaravel
Спасибо за сотрудничество, четко поставленные задачи, хорошая обратная связь, рекомендую !
Иван, спасибо за сотрудничество! Могу отметить: Выполнение задач вовремя и качественно! Быстрая обратная связь. Понимание задач заказчика. Рекомендую!
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Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Редизайн внутренней соцсети
BootstrapLaravel
Всегда быстрый feedback, все решения по вопросам на месте, отличная слаженность по работе и по оплате проблем не было, крайне рекомендую работать с Натальей!
Работали по прототипу без особого дизайна, но Артем смог подключить свои знания дизайнера и финальный результат порадовал. Также хочу отметить, что было легко коммуницировать, поскольку он быстро выходил на связь. Рекомендую!)
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