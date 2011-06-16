Посчитать метрики

Есть две готовые программы на C# (MVS 2008), приложения небольшие.

Нужно рассчитать метрики Холстеда, Маккейба (понадобится Visio) , сформировать отчет.

Есть также пример готового отчета, но для других программ.

Есть также вспомогательные материалы для расчета метрик и примеры решений

(там все объясняется что к чему, нужно просто сделать по аналогии, пусть вас не пугают фамилии ученых, расчеты не сложные! К примеру, нужно считать количество переменных, операторов и т.д. на основе кода программы. код занимает 1-2 страницы ).

Сделать все нужно до вторника (максимум день-вечер вторника)

За подробностями пишите в личку.

Спасибо.