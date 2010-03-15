Потестировать программу

В программу Anuko World Clock с сайта http://www.anuko.com добавлено несколько новых локализаций. Нужно потестировать ИТАЛЬЯНСКУЮ и ПОЛЬСКУЮ локализации и найти косяки (где строки не влезают в имеющееся место и т.п.).

Другими словами, нужно постараться УВИДЕТЬ каждую локализованную строку из ресурсных файлов в интерфейсе программы и задокументировать проблемы в виде скриншотов и отчёта. Текущая версия ресурсных файлов - в приложении. Возможно они незначительно изменятся в процессе работы.

Внимание - прочтите памятку для тестера: http://www.anuko.com/content/articles/ru/testing.htm

Идеальным кандидатом является тестер, кто УЖЕ видит какую-то проблему. Если что-то непонятно - спрашивайте плиз. Спасибо.