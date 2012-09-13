QA Lead Engineer

Здравствуйте!

Ищем опытного специалиста по тестированию игр в социальных сетях, чтобы он мог курировать работу - ставить и контролировать задачи по тестированию, Ваш оклад обсуждается на собеседовании и может быть от 1700$ , иногородним поможем с переездом, требования к соискателю:

- ручное тестирование веб приложений;

- работа с баг репортами пользователей;

- use cases тестирование;

- понимание работы апи соц. сетей и клиент-сервероного взаимодействия;

- опыт тестирования ПО, в частности игр для соц. сетей;

- опыт работы с системами баг-трекинга;

- опыт в организации процесса тестирования;

- опыт в разработке системы стандартов для ПО;

- умение расставлять приоритеты.

За успешную рекомендацию данного специалиста мы выплачиваем бонус в размере 1000$ сообщите своим знакомым, кому-то это может быть интересно. У нас открыты другие вакансии, которые также можно рекомендовать:

1. Senior Python Developer http://www.weblancer.net/vacancies/433959.html

2. Seo Master http://www.weblancer.net/vacancies/433966.html

3. Senior FrontEnd Developer http://www.weblancer.net/vacancies/433864.html

4. Senior PHP Developer http://www.weblancer.net/vacancies/433858.html

С уважением,

Александр HR Level UP

http://levelupers.com

[email protected]

(+38)099–761–04–94