Есть функциональные тесты в Excel. Для них есть несколько уже написанных и работающих автотестов. Их можно использовать как пример. Необходимо написать как можно больше хороших тестов до 31 августа. Приложение - http://grabilla.com/0281c-6f2b71a4-ead1-43cb-b93c-0b1fd29b0648.png ...
QA Lead Engineer
Здравствуйте!
Ищем опытного специалиста по тестированию игр в социальных сетях, чтобы он мог курировать работу - ставить и контролировать задачи по тестированию, Ваш оклад обсуждается на собеседовании и может быть от 1700$ , иногородним поможем с переездом, требования к соискателю:
- ручное тестирование веб приложений;
- работа с баг репортами пользователей;
- use cases тестирование;
- понимание работы апи соц. сетей и клиент-сервероного взаимодействия;
- опыт тестирования ПО, в частности игр для соц. сетей;
- опыт работы с системами баг-трекинга;
- опыт в организации процесса тестирования;
- опыт в разработке системы стандартов для ПО;
- умение расставлять приоритеты.
За успешную рекомендацию данного специалиста мы выплачиваем бонус в размере 1000$ сообщите своим знакомым, кому-то это может быть интересно. У нас открыты другие вакансии, которые также можно рекомендовать:
1. Senior Python Developer http://www.weblancer.net/vacancies/433959.html
2. Seo Master http://www.weblancer.net/vacancies/433966.html
3. Senior FrontEnd Developer http://www.weblancer.net/vacancies/433864.html
4. Senior PHP Developer http://www.weblancer.net/vacancies/433858.html
С уважением,
Александр HR Level UP
(+38)099–761–04–94
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