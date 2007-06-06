Тестирование программы

Тестирование программного обеспечения для операторов сотовой связи. Постоянная работа на дому. Свободный график. Работа по договору. Оплата сдельная почасовая. Выплата ежемесячно. Все необходимое для тестирования (сценарий тестирования, шаблон отчета) предоставляется. Требования: Общие знания СУБД, знание SQL. Подробности: по телефону или icq 115554386 Добавлю: 1. ...
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Необходимо протестировать сторонними пользователями программный продукт Компании.
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