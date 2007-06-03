Тестирование программного обеспечения для операторов сотовой связи.

Постоянная работа на дому. Свободный график.

Работа по договору.

Оплата сдельная почасовая. Выплата ежемесячно.

Все необходимое для тестирования (сценарий тестирования, шаблон отчета) предоставляется.

Требования:

Общие знания СУБД, знание SQL.

Подробности:

по телефону или icq 115554386

Добавлю:

1. Оплата почасовая. от 2$ в час - в период работы. 1$ в час на период обучения (в случае сдачи зачета)

2. Минимальная загруженность 25-30 часов в неделю.

3. Необходим высокоскоростной интернет, желательно анлим. (большой трафик)

Еще раз: на все вопросы отвечаю в аське или по телефону.

звонить и писать никому не буду.