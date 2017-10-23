Тестирование сборки приложения android , прохождение регистрации

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Завершен12 заявок299 просмотров

Условия

Для участия в данном тестировании нужны граждане РФ, проживающие в данный момент на территории страны.

Интересуют владельцы android (любая модель из: Samsung Xiaomi, Lenovo, Alcatel, Meizu) не менее версии 4.4

Данное приложение находится в закрытой бета сборке (hockeyapp) и после согласования вашей кандидатуры будет отправлена инструкция по его установке + детальная информация по задаче.

Задача:

1. Скачать приложение

2. Пройти регистрацию через приложение и сайт.

3. Сделать скриншоты всех экранов (шагов регистрации) и сделать заметки, какие баги вы обнаружили, а также что на ваш взгляд можно было улучшить в плане экранов регистрации.

4. Зафиксировать общие время на регистрацию и время которое вы ожидали ответа оператора

Результаты:

1. Фиксация времени которое было затрачено на регистрацию

2. Скриншоты всех экранов мобильного приложения и сайта

3. Ваши предложения и пожелания по улучшению процесса регистрации и интерфейса системы

Android
8 лет назад
ldeee
Денис 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alien-2k
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
1 день
Рекомендую как хорошего тестировщика
Рекомендую Дениса как надёжного и добросовестного заказчика. Было приятно работать с данным человеком.

Заявки фрилансеров

Alien-2k
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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