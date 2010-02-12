Удаление вирусов с сайта, удаление дыр в движке.

Был взломан сайт, осуществляли рассылку спама, раскидали вредоносные коды, страницы с редиректом находили, то что мешало работе удалили, был найден троян на компе,видимо стянули пароль к ftp, но может еще что то.

На сайте есть вредоносные коды,зараженные файлики. Надо провести тотальную чистку сайта, удалить все вредоносное, убрать возможные дыры ,с тем что бы максимально обезопасить сайт от атак в будущем.Предоставить рекомендации по безопасности сайта, и компов с которых осуществляется доступ через ftp.