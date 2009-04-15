Проверьте сайт

# 1 — $

Есть сайт psychologos.ru - Энциклопедия практической психологии.

Существует уже более года, на нем более 3 000 уникальных статей (написанных автором), есть большие сайты, которые на него ссылаются, но посещаемость всего 500 человек в день, не более.

Задача на перспективу - до 5 000 человек в день, ближайшая - до 2 000.

Что требуется от вас - понять, что не так с сайтом, что нужно оптимизировать - убрать, добавить, изменить. Важные параметры - юзабилити, движок, странички, оптимизация, позиции в поисковиках. Потом дать рекомендации.

Т.е. сначала конкретно описать что не так и почему, затем - что конкретно нужно изменить и как это сделать.

общие идеи, типа - обменивайся ссылками или купи посетителей в яндекс- директе не годятся. Мне важно понять какие проблемы есть у сайта и как их решить.

Если вы просто загляните на сайт и сможете написать тут пару советов, которые очевидны для вас - буду вам сильно благодарен. Любые идеи могут помочь.Проект полезный и очень хочу дать ему полный ход.

Оплата по факту электронным платежом. Критерий выполнения - найдены четкие недоработки сайта (по параметрам, описанным выше) и даны ясные рекомендации (что и как исправить). Ваши решения публикуйте здесь. Лучший аудит будет оплачен