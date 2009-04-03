Есть два магазина: www.erovita.ru и www.sexhot.ru Требуется их полный анализ на предмет того, что нужно сделать, чтобы они начали нормально рботать. Что затрудняет работу с магазином? Что следует добавить/убрать? ...
Аудит безопасности сайта
Нужно проверит на возможные дыры сайт.
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