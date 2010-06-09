Ищем тестировщика с опытом работы с веб-приложениями и/или сайтами. Работа удаленная, но время от времени нужно будет встречаться. Поэтому нужен специалист из Минска. На испытательный срок - это полставки с ЗП в 400 долларов, после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется тестер для постоянно развивающегося вэб сайта. Занятость порядка 20 часов в неделю. Оплата - 5$ в час. Работа удаленная.
Icq: 406-832-809
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для удаленной работы в веб-студии в Украине, требуется тестировщик веб проектов. Работа по договору, потребуется скан паспорта и подписанный договор. Только для тестировщиков из Украины. Подробности пришлю в личку.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется Тестер сайтов на постоянную удаленную работу Подробности в аське или в приватеТестирование сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $400
Требуется тестировщик для удаленной работы НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ с 10:00 до 19:00 по Москве над действующим крупным web-проектом. Варианты утренней/ночной работы не рассматриваются. Требуется: 1. Тестирование сайта в разных браузерах(FF, IE6-8, Opera, Safari, Chrome). ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мы работаем над несколькими веб-проектами (языки - PHP, Java). Требуется грамотный специалист, который бы смог взять на себя задачи по тестированию разрабатываемых модулей. От специалиста мы ждем не просто проверки того, что система работает без ошибок, ...Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Ищу специалиста для постоянного выполнения двух видов работы: 1) Формирование тест-кейсов для разрабатываемых веб-проектов (меньшая часть времени) 2) Регулярное тестирование по этим тест-кейсам (большая часть времени) Норма занятости до 120 часов в месяц, работа ежедневная по свободному графику, ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Пол: Женский Возраст: 21 - 28(30) Знание английского: Обязательно Знание компьютера: На уровне пользователя, умение использовать Word, Excel, Internet, Электронную почту и тд. Семейное положение: значения не имеет. Обязанности 1. Выявление административных ошибок. - Тестирование системы на уровне пользователя данной системы. - Выявление ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Пол: Женский Возраст: 21 - 28(30) Знание английского: Обязательно Знание компьютера: На уровне пользователя, умение использовать Word, Excel, Internet, Электронную почту и тд. Семейное положение: значения не имеет. Обязанности 1. Выявление административных ошибок. - Тестирование системы на уровне пользователя данной ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Что нужно обязательно: • Высшее техническое образование (можно не оконченное). • Хорошее знание SQL. • Базовые навыки программирования на любом языке. • Базовые навыки администрирования Windows. • Английский язык на уровне чтения технической документации. • Хорошие коммуникационные качества. Что будет плюсом: • Базовое знание UNIX/Linux. • Опыт работы с Oracle (знание инструментов ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Образование: Высшее или незаконченное высшее (4-5 курс). Технический вуз или системное гуманитарное – социология, экономика. Иностранные языки: английский – свободное чтение Желательно базовое знание одного из европейских языков. Опыт: Опыт работы в интернет-проекте Участие в разработке или операционной деятельности проекта Навыки: Знание потребительского рынка в ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад