Требуется тестирование сервисов редких операторов

Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов.

Необходимо проверить ТОЛЬКО перечисленных ниже операторов. Других просьба не беспокоить.

1. Степ GSM

2. Сибирь Телеком (УланУденская Сотовая связь)

3. Оренбург GSM

4. НТК

5. Цифровая экспансия

6. Элайн GSM

Суть работы состоит в том, чтобы отправить две смс на указанный номер c номера оператора из данного списка. Предоплата стоимости смс, естественно, гарантируется.

Для быстрой и эффективной работы просьба иметь ISQ.

Необходимые данные, которые нужно предоставить: Во сколько была отправлена смс с телефона, во сколько пришла ответная смс, содержание ответной смс и сколько денег снялось (до копейки).

Оплата за работу - 10 долларов США (без учета предоплаты) - за оператора (т.е. по 5$ за смс).

Работа одноразовая.

Подробнее прошу писать в аську.

410 - 245 - четыреста сорок шесть