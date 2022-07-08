Текст видео на румынском и русском языке. Продолжительность видео: примерно 1 час 45 мин.

Необходимо расшифровать слова и написать их в виде текста.

Требования к оформлению текста:

1. Предложения сформулированы таким образом, чтобы не было ненужных повторов и разорванных фраз, чтобы они были структурированы с использованием необходимых знаков препинания.

2. Убрать некорректные или жаргонные слова.

3. Проверить наличие орфографических ошибок (устранить выпадение букв, прилипание букв предыдущего слова к следующему, и других описок).

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