Транскрибация

ТранскрибацияЗакрыт11 заявок273 просмотра
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Транскрибировать/перевести в текст аудиоинтервью на 23 минуты с двумя ораторами. Разбивка на абзацы, указание оратора (оратор-1, оратор-2). Тайм-код каждые ~2-5 минут либо по смене темы диалога.

https://yadi.sk/d/LBtXvLCh3U5yAx

6 лет назад
PavelN-D
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nadya2103
Надежда 
52 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$4
1 день