Транскрибация текста

ТранскрибацияЗакрыт226 заявок2175 просмотров
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Необходимо перевести аудио в текстовый формат. При подаче заявки напишите, пожалуйста, стоимость и сроки.

4 года назад
smmmaker1
Мария 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
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