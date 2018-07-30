Транскрибирование \ расшифровка аудио на английском

Нужно оттранскрибировать 20 телефоннныз разговоров. Как есть, со всеми "эээ", "ммм", итд. С форматированием, в формате прямой речи, с тире. Грамотно, без ошибок. Быстро. Общая длительность всех разговоров примерно 80 минут, скорость речи везде разная.