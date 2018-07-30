Транскрибирование \ расшифровка аудио на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт6 заявок251 просмотр

Требуется срочно расшифровка аудио-записи на английском.

4 записи общей продолжительностью 30 минут 

Сроки: 30.07.2018 до 18-00

Во вложении пример аудио

7 лет назад
eakharlamova
Екатерина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров