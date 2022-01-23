Транскрибировать аудио запись текста

ТранскрибацияЗавершен2 заявки710 просмотров
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Несколько часов записи заседаний на украинском отдельными файлами

2 года назад
6156
Игор 
35 летУкраина
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$50
2 дня
UAHWMZ
Якісна транскрибація
Щиро дякую за плідну співпрацю.