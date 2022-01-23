6156

Игор 6156

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Заказчик

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Написать статью

    $20

    Требуется написать две статьи на английском языке о проекте. Вся необходимая информация доступна на сайте проекта, а также имеется образец готовой статьи. Каждая статья должна быть объемом более 300 слов. Оплата составляет 20$ за обе статьи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 7 інфографік

    $20

    Требуется разработать 7 инфографик с уникальным дизайном, но схожим по содержанию. Формат для публикации в Twitter - 1600x2100. Примеры дизайна приложены.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Несколько часов записи заседаний на украинском отдельными файлами

    Необходимо выполнить транскрибацию нескольких часов записи заседаний на украинском языке. Записи должны быть предоставлены в виде отдельных текстовых файлов. Важно обеспечить точность и соответствие оригиналу.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Транскрибировать аудио запись текста

    Необходимо транскрибировать несколько часов аудиозаписей заседаний на украинском языке. Ожидается создание отдельных текстовых файлов для каждой записи. Внимание к деталям и точность передачи информации обязательны.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

FasterWork
Филипп 
25 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
25 отзывов(-3)
$15
10 баллов
2 года назад
Написать статью
Пунктуальный заказчик, не конфликтный и чаевые дал.
Хороший спеціаліст
Ответный отзыв
aqualice
Алиса 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
7 інфографік
Спасибо за заказ, всё хорошо.
Хороший спеціаліст
Ответный отзыв
merkysha
Марина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Несколько часов записи заседаний на украинском отдельными файлами
Спасибо за заказ
Рекомендую
Ответный отзыв
merkysha
Марина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Транскрибировать аудио запись текста
Щиро дякую за плідну співпрацю.
Якісна транскрибація
Ответный отзыв