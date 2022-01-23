Требуется написать две статьи на английском языке о проекте. Вся необходимая информация доступна на сайте проекта, а также имеется образец готовой статьи. Каждая статья должна быть объемом более 300 слов. Оплата составляет 20$ за обе статьи.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $20Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
Требуется разработать 7 инфографик с уникальным дизайном, но схожим по содержанию. Формат для публикации в Twitter - 1600x2100. Примеры дизайна приложены.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо выполнить транскрибацию нескольких часов записи заседаний на украинском языке. Записи должны быть предоставлены в виде отдельных текстовых файлов. Важно обеспечить точность и соответствие оригиналу.Транскрибация1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо транскрибировать несколько часов аудиозаписей заседаний на украинском языке. Ожидается создание отдельных текстовых файлов для каждой записи. Внимание к деталям и точность передачи информации обязательны.Транскрибация1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
2 года назад
Пунктуальный заказчик, не конфликтный и чаевые дал.
Ответный отзыв
Хороший спеціаліст
$20
10 баллов
2 года назад
Спасибо за заказ, всё хорошо.
Ответный отзыв
Хороший спеціаліст
$40
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Рекомендую
$50
10 баллов
3 года назад
Щиро дякую за плідну співпрацю.
Ответный отзыв
Якісна транскрибація