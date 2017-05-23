Для профи менеджера по продажам улучшить скрипт (хорошие условия)

Задание для профи менеджера по продажам улучшить скрип.

Популярный для общества и востребованный продукт в сфере образования (курсы ан.яз)

Холодный обзвон по г. Москвы (B2C) (базу тоже предоставляем)

Задача "Улучшить скрип и повысить его результативность (конверсию) до максимально возможной в нашей сфере"

И доказать на практике

Специальные условия для вас!

При первых 4х Ваших продажах – 5000 рублей за каждую (20 тыс. руб.)

Оплата за каждую продажу сразу же на следующий рабочий день (после доставки до клиента)

Для звонков телефонию предоставляем (аккаунт скайпа)

В конце Вы составите Ваш улучшенный вариант скрипта

(благодаря которому вы добилась более лучшего показателя)

И за это получаете бонус - 5 тыс. рублей (за сам текст улучшенного скрипта)

Нашу версию скрипта общения и ответы на возражения предоставляем.

По заданию нужно предоставить отчетность (по звонкам и запись) (в гугл.табл.)

Укажите есть ли и какой опыт, и сразу гугу почту открою доступ к скрипту.

Все подробности и описание предоставлю, пишите