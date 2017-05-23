Кому в какой момент эффективнее всего какую показывать рекламу, если есть такая техническая возможность и все параметры по человеку. На заднанный товар в заданный день. Всего 2 вида товара, есть дни рождения целевой аудитории на 1 млн ...
Для профи менеджера по продажам улучшить скрипт (хорошие условия)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание для профи менеджера по продажам улучшить скрип.
Популярный для общества и востребованный продукт в сфере образования (курсы ан.яз)
Холодный обзвон по г. Москвы (B2C) (базу тоже предоставляем)
Задача "Улучшить скрип и повысить его результативность (конверсию) до максимально возможной в нашей сфере"
И доказать на практике
Специальные условия для вас!
При первых 4х Ваших продажах – 5000 рублей за каждую (20 тыс. руб.)
Оплата за каждую продажу сразу же на следующий рабочий день (после доставки до клиента)
Для звонков телефонию предоставляем (аккаунт скайпа)
В конце Вы составите Ваш улучшенный вариант скрипта
(благодаря которому вы добилась более лучшего показателя)
И за это получаете бонус - 5 тыс. рублей (за сам текст улучшенного скрипта)
Нашу версию скрипта общения и ответы на возражения предоставляем.
По заданию нужно предоставить отчетность (по звонкам и запись) (в гугл.табл.)
Укажите есть ли и какой опыт, и сразу гугу почту открою доступ к скрипту.
Все подробности и описание предоставлю, пишите
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