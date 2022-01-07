Изучите инструкцию, совершите звонок в 1 компанию, соблюдая скрипт. Наличие компьютера обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анализ ассортимента по продажам бренда. Если необходимо, укажите поля, которые должны быть для дополнительных расчетов,
укажите каких расчетов. Во вложении данные для анализа, в файле 2 вкладки.
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