Сделать анализ ассортимента по продажам бренда

Управление продажамиЗакрыт1 заявка593 просмотра
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 Сделать анализ ассортимента по продажам бренда. Если необходимо, укажите поля, которые должны быть для дополнительных расчетов,

укажите каких расчетов. Во вложении данные для анализа, в файле 2 вкладки.

2 года назад
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Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад