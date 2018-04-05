Выполнение заданий по звонкам и переписке.

Доброго времени суток, уважаемые.

Система такова: мы с вами выбираем циклично два будних дня в неделю, по которым будем сотрудничать, а также объем работы.

Задание могут быть трех типов:

1. Телефонный разговор, по предоставленной схеме.

2. Имейл переписка.

3. Поиск в Интернете.

Само собой выполнение оплачивается, и затраты на связь также компенсируются, начнем с нескольких часов, а далее, при вашем желании и компетентности, можем увеличить вплоть до полного сотрудничества. Звоните, все обсудим.