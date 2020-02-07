Логистика из Китая в Европу

Здравствуйте. Пишу диплом по факультету инженерная логистика. Рассматриваю влияние приграничных регионов на цепи поставок груза из Китая в Европу. Руководитель сказал предположить тот факт, что если на

сегодня около 20 процентов груза идет через Россию, остальные 80 через другие два канала, то я предлагаю чтобы через Россию шло не менее 40, и через другие только 60. При помощи Матлаба он предлагает мне рассчитать изменение в сроках доставки и себестоимости доставки. Я так понимаю необходимо просто ввести изначальные данные а система сама просто теоретически , подскажет какой итог может быть. Не требуется больших расчетов, уровень начальный. Просто для защиты необходимо чтобы была часть,

разработанная в матлабе. В то же время руководитель допускает использование любого другого языка программирования, однако так как я до этого не изучал ничего подобного, для "чайников" он рекомендовал матлаб. Но до этого мы никогда его не изучали...