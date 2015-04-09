Не сложная, творческая работа для составления листов при помощи application с интересной продукцией и последующей рассылкой для продвижения. Базовый уровень английского языка обязателен. Весь процесс занимает 10-15 мин в день (2 раза в ...
Менеджер по продвижению партнерской программы Скидка БумЪ
Задача: поиск площадок для размещения акций Скидка БумЪ на постоянной основе. Примеры:
http://kudago.com/msk/promotions/
http://skidki.snova-prazdnik.ru/
Оплата: фикс за каждую площадку, где удалось разместить акции + % от продаж.
Фикс за каждую площадку считается по формуле: берем среднее количество уникальных посетителей в день и делим на 2 — это количество рублей. Пример: площадка мощностью 10 000 уников в день — платеж 5 тыс. рублей.
Площадка считается подключенной после того как с нее совершается хотя бы 1 покупка.
Кроме того, со всех покупок по этой площадке начисляется 10% вознаграждения за посредничество (это не считая выплат самим партнерам — их отдельно). Оплата — ежемесячно.
Возможности размещения акций:
1. Можно разместить акции на основе XML выгрузки. Как все акции. так и отдельные категории. Партнеру оплата может идти как за % с продаж (10%), так и за переходы (от 3 рублей)
2. Можно разместить Купонную Витрину — на странице сайта-партнера вставляется небольшой код. Также на витрине можно выгружать как все акции, так и выбранные категории или блокировать выгрузку каких-то категорий (например, если размещает витрину Интернет-магазин, то блокируем выгрузку категории Шоппинг). Оплата производится на странице сайта-партнера. Вознаграждение партнера от 20%.
Готовы работать с несколькими исполнителями. Условия могут обсуждаться индивидуально.
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