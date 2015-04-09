Менеджер по продвижению партнерской программы Скидка БумЪ

Задача: поиск площадок для размещения акций Скидка БумЪ на постоянной основе. Примеры:

http://kudago.com/msk/promotions/

http://skidki.snova-prazdnik.ru/

Оплата: фикс за каждую площадку, где удалось разместить акции + % от продаж.

Фикс за каждую площадку считается по формуле: берем среднее количество уникальных посетителей в день и делим на 2 — это количество рублей. Пример: площадка мощностью 10 000 уников в день — платеж 5 тыс. рублей.

Площадка считается подключенной после того как с нее совершается хотя бы 1 покупка.

Кроме того, со всех покупок по этой площадке начисляется 10% вознаграждения за посредничество (это не считая выплат самим партнерам — их отдельно). Оплата — ежемесячно.

Возможности размещения акций:

1. Можно разместить акции на основе XML выгрузки. Как все акции. так и отдельные категории. Партнеру оплата может идти как за % с продаж (10%), так и за переходы (от 3 рублей)

2. Можно разместить Купонную Витрину — на странице сайта-партнера вставляется небольшой код. Также на витрине можно выгружать как все акции, так и выбранные категории или блокировать выгрузку каких-то категорий (например, если размещает витрину Интернет-магазин, то блокируем выгрузку категории Шоппинг). Оплата производится на странице сайта-партнера. Вознаграждение партнера от 20%.

Готовы работать с несколькими исполнителями. Условия могут обсуждаться индивидуально.