Менеджер по работе с клиентами (IT)

$500
Управление проектамиЗакрыт2 заявки317 просмотров
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Веб студия ищет менеджера по работе с клиентами в сфере IT

Обязанности:

- ведение и расширение клиентской базы

- развитие деловых отношений с заказчиками

- анализ проектов заказчиков и их конкурентов

- составление коммерческих предложений

- ведение отчетности

Требования и пожелания:

- опыт работы менеджером по продажам, клиент-менеджером в IT сфере

- навыки анализа рынка, в частности сферы IT

- способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно

- очень приветствуются понимание юзабилити, умение оценить сайт с точки зрения пользователя и предлагать новый функционал клиенту (или же желание научиться)

- и безусловно коммуникабельность,внимательность, ответственность=)

Условия:

- постоянная удаленная работа с режимом 10:00-19:00 мск, понед-пятница (обязательно присутствие он лайн и выполнение поставляенных задач)

- на испытательный срок (1-3 месяца) ставка 400-500 USD. В зависимости от эффективности работы обсуждаем ставку + % от продаж ежеквартально

- заинтересовавшим по резюме соискателям будет предложено выполнить небольшое тестовое задание

Город проживания значения не имеет

Благодарим за внимание

11 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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