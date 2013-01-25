Менеджер по работе с клиентами (IT)

Нужны менеджеры проектов в команду разработчиков. Работаем с клиентами со всех стран СНГ и не только, так что страна и город вашего проживания особого значения не имеют. Работа в удаленном режиме. График согласовуем индивидуально. Но у вас должна быть ...
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Веб студия ищет менеджера по работе с клиентами в сфере IT
Обязанности:
- ведение и расширение клиентской базы
- развитие деловых отношений с заказчиками
- анализ проектов заказчиков и их конкурентов
- составление коммерческих предложений
- ведение отчетности
Требования и пожелания:
- опыт работы менеджером по продажам, клиент-менеджером в IT сфере
- навыки анализа рынка, в частности сферы IT
- способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно
- очень приветствуются понимание юзабилити, умение оценить сайт с точки зрения пользователя и предлагать новый функционал клиенту (или же желание научиться)
- и безусловно коммуникабельность,внимательность, ответственность=)
Условия:
- постоянная удаленная работа с режимом 10:00-19:00 мск, понед-пятница (обязательно присутствие он лайн и выполнение поставляенных задач)
- на испытательный срок (1-3 месяца) ставка 400-500 USD. В зависимости от эффективности работы обсуждаем ставку + % от продаж ежеквартально
- заинтересовавшим по резюме соискателям будет предложено выполнить небольшое тестовое задание
Город проживания значения не имеет
Благодарим за внимание
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