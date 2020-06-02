Нарисовать бизнес-процесс и написать ТЗ для разработчика

Задание учебное! Выполнить необходимо с пониманием процесса, но все же в общих чертах.

1)Дано:

Отчет по не разнесенным (непривязанным) входящим платежам по договорам страхования (во вложении).

Отчет содержит положительные и отрицательные суммы.

· Положительные – поступившие денежные средства (ДС).

· Отрицательные – частичное или полное сторно ДС (возврат плательщику / переброска между счетами).

Необходимо сформулировать задачу разработчику на создание нового отчета на основе существующего, который будет содержать конечную положительную сумму по каждому платежу подлежащую привязке к договору страхования.

2) Дано:

Описание функций бизнес процесса

Необходимо визуализировать любым имеющимся инструментами данное описание