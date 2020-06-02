Добрый день! Меня зовут Эльза, я ищу специалиста в сфере «Web-design» для поиска клиентов за %. Если вы заинтересованы в работе со мной - пишите.
Нарисовать бизнес-процесс и написать ТЗ для разработчика
Задание учебное! Выполнить необходимо с пониманием процесса, но все же в общих чертах.
1)Дано:
Отчет по не разнесенным (непривязанным) входящим платежам по договорам страхования (во вложении).
Отчет содержит положительные и отрицательные суммы.
· Положительные – поступившие денежные средства (ДС).
· Отрицательные – частичное или полное сторно ДС (возврат плательщику / переброска между счетами).
Необходимо сформулировать задачу разработчику на создание нового отчета на основе существующего, который будет содержать конечную положительную сумму по каждому платежу подлежащую привязке к договору страхования.
2) Дано:
Описание функций бизнес процесса
Необходимо визуализировать любым имеющимся инструментами данное описание
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектаминет заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Удаленная работа. К завершению выполнения проекта требуется выполнить несколько задач: 1. Найти информацию в интернете (материал мы предоставим); 2. Разместить этот материал на Яндекс и Google картах в наших ...Управление проектами7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Меня зовут Роман Облецов. Я живу в США, и владею компанией в России. Ищу себе личного помощника. В возрасте от 20 до 30 лет. Ищу личного помощника на удаленную работу. ...Управление проектами46 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется составить техническое задание для разработки лендинга на основе функционала и по результату общения. Нужен опытный специалист в области аналитики и технической документацииУправление проектами4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3000
- Нужно организовать запуск проекта фото и видео студия. - Это управленческая разовая задача с оплатой за проект единожды. - В процессе организации взаимодействуйте с участниками проекта в CMS. - Нужен теоретический ...Управление проектами6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный бизнес-аналитик или продукт менеджер, который умеет грамотно расписывать бизнес-требования для веб-сайтов.Управление проектами6 заявокЗакрыт5 лет назад
там будет 3 больших задания Я прикреплю файлом. Заранее спасибо)))Управление проектами1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1
Нужно 2 - 3 раза в неделю строить оптимальный маршрут движения доставщика (чтоб по порядку было и близко адреса к друг другу ).. за 1 день (30 адресов в среднем) - для этой оптимизации маршрута ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Работа в эксель, заполнение таблиц: 1) Расчет необходимой численности рабочих методом, основанным на использовании данных о времени трудового процесса. 2) Расчет необходимой численности административно-управленческого персонала организации на 2019 год; 3) Расчет необходимой ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуемые навыки:• Отличное владение Английским языком• Навыки поиска релевантных блоггеров• Умение анализировать основные показатели канала блоггера при помощи рейтинговых сервисов и инструментов аналитики• Умение провести первичные переговоры ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт5 лет назад