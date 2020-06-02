Нарисовать бизнес-процесс и написать ТЗ для разработчика

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Задание учебное! Выполнить необходимо с пониманием процесса, но все же в общих чертах.  

1)Дано: 

Отчет по не разнесенным (непривязанным) входящим платежам по договорам страхования (во вложении). 

Отчет содержит положительные и отрицательные суммы. 

·       Положительные – поступившие денежные средства (ДС). 

·       Отрицательные – частичное или полное сторно ДС (возврат плательщику / переброска между счетами). 

Необходимо сформулировать задачу разработчику на создание нового отчета на основе существующего, который будет содержать конечную положительную сумму по каждому платежу подлежащую привязке к договору страхования. 

2)      Дано: 

Описание функций бизнес процесса 

Необходимо визуализировать любым имеющимся инструментами данное описание

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