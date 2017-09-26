Нужен постинг на доски объявлений, Авито.

Нужен менеджер проектов для проверки задач по данному списку https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bp42nCjVWWnol-Mp_Xd4vd4fLUBJqL-h3-E16Xi2oV8/edit?usp=sharing и ведению его с программистом. Есть еще задачи, по этому и еще 2-м сайтам все на данную тематику. Менеджер нужен для выполнения как этой задачи ...