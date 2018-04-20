Обзвонить 20 спортивных компаний

Управление проектамиЗакрыт12 заявок245 просмотров
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Мы топ -1 среди компаний разрабатывающих и производящих чехлы для спорт оборудования.

И все таки Есть еще компании, которые с нами не работают, надо это исправлять.

- Обзвонить 20 компаний по спортивной тематике.

- Выяснить ЛПР.

- Отправить письмо с нашим ассортиментом.

- Получить подтверждение о том что письмо получено.

- Назначить время звонка для категорийного менеджера

Результат представить в виде эксель таблицы.

Обязательное требование:

- опыт холодных оптовых продаж

Желательное требование

- Вы увлекаетесь спортом

В последствие возможно трудоустройства на удаленке в штат компании. Напишите если Вы ищете работу на постоянной основе.

6 лет назад
murz-z-z
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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