Обзвонить 20 спортивных компаний

Мы топ -1 среди компаний разрабатывающих и производящих чехлы для спорт оборудования.

И все таки Есть еще компании, которые с нами не работают, надо это исправлять.

- Обзвонить 20 компаний по спортивной тематике.

- Выяснить ЛПР.

- Отправить письмо с нашим ассортиментом.

- Получить подтверждение о том что письмо получено.

- Назначить время звонка для категорийного менеджера

Результат представить в виде эксель таблицы.

Обязательное требование:

- опыт холодных оптовых продаж

Желательное требование

- Вы увлекаетесь спортом

В последствие возможно трудоустройства на удаленке в штат компании. Напишите если Вы ищете работу на постоянной основе.