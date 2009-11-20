Разработка плана проекта в MS Project

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок379 просмотров

Средствами MS Project разработать (ДО 31 ЯНВАРЯ!!!) план выполнения дипломного проекта.

Тема – Автоматизированный учет носителей информации для конфиденциальной связи.

1. План должен состоять:

a) План разработки технической документации

б) План разработки АС

в) План выполнения дипломного проекта

2. Отчет о плане реализации проекта должен содержать:

- основные отчеты MS Project (бюджет, диаграмма Ганта и другие)

- как минимум 6 ресурсов

- часть процессов должна быть параллельна

14 лет назад
Miku
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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