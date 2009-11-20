У меня бизнес, связанный с Интернет-маркетингом и психологией - тест цветов ауры: www.auratest.org и Школа лучшей жизни www.vsehorosho.org - система рассылок для личностного роста. Я готов положить бюджет на управление и развитие этого бизнеса порядка ...
Разработка плана проекта в MS Project
Средствами MS Project разработать (ДО 31 ЯНВАРЯ!!!) план выполнения дипломного проекта.
Тема – Автоматизированный учет носителей информации для конфиденциальной связи.
1. План должен состоять:
a) План разработки технической документации
б) План разработки АС
в) План выполнения дипломного проекта
2. Отчет о плане реализации проекта должен содержать:
- основные отчеты MS Project (бюджет, диаграмма Ганта и другие)
- как минимум 6 ресурсов
- часть процессов должна быть параллельна
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