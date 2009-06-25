Написать грамотное техническое задание

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Требуется описать внятно и понятно для программистов техническое задание по созданию платежной системы для внутренних нужд.

Исходные данные - 6 макетов страниц в ворде и сумбурно изложенные мысли.

Прошу в асю не писать.

Требуется человек с опытом.

14 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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