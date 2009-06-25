Написать грамотное техническое задание

Требуется проработать предложение-планирование из doc в xls, разбив по срокам. За точку начала работы над проектом взять 20.11.2009. СРОЧНО!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется описать внятно и понятно для программистов техническое задание по созданию платежной системы для внутренних нужд.
Исходные данные - 6 макетов страниц в ворде и сумбурно изложенные мысли.
Прошу в асю не писать.
Требуется человек с опытом.
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