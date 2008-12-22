Создание сайта на amiro.cms

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт7 заявок219 просмотров

Планируется покупка бизнес пакета http://www.amiro.ru/prices/products/business

Нужен вэбмастер, который настроит все модули.

http://manual.amiro.ru/doc/sozdanie-vizitki-ot-a-do/vvedenie/verstka-graficheskogo-maketa/ согласно примера настройки. Сайт будет посвящен мебели. Просим сообщить сроки настройки, стоимость.

Возможно, после настройки потребуется парсинг с других сайтов.

Также надо будет установить счетчики ливинтернет, рамблер, маил.ру

Кроме того, в дальнейшем понадобится тех. поддержка. Поэтому ищем долгосрочное сотрудничество.

Оплату можем провести разными способами. Находимся в Москве.

16 лет назад
John1972
Иван 
52 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров