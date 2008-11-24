Подготовка проекта оценки инвестиций (MS project)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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В программе Project Expert нужно сделать оценку инвестиций в проект создания автоматизированной инф. системы. Система создаются с целью сократить штат сотрудников. В программе MS Project сделать Диаграмму Ганта, при этом расписав все этапы работы из Project expert.

Подробности в личной переписке.

Проект создается в учебных целях, не сложный.

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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