В программе Project Expert нужно сделать оценку инвестиций в проект создания автоматизированной инф. системы. Система создаются с целью сократить штат сотрудников. На выходе отчет, который генерируется Project Expert'ом. Подробности в личной переписке. ...
Подготовка проекта оценки инвестиций (MS project)
В программе Project Expert нужно сделать оценку инвестиций в проект создания автоматизированной инф. системы. Система создаются с целью сократить штат сотрудников. В программе MS Project сделать Диаграмму Ганта, при этом расписав все этапы работы из Project expert.
Подробности в личной переписке.
Проект создается в учебных целях, не сложный.
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