Управление проектом

Здравствуйте! Требуется человек следующих обязанностей:

Есть крупный проект, но над ним работают специалисты из нескольких городов - надо их работу вести из Москвы. Согласовывать и т.п. и т.д. Изредка встречаться с клиентом. Всегда быть на связи! В том числе по скайпу.

Требования:

Проживание в Москве

Возраст 20+

Всегда быть на связи и у интернета.

Чтобы был скайп.

Разбираться как устроены php, mySQL, flash, ajax и т.п. на уровне необходимом для согласования работ.

Уметь быстро искать ответы на вопросы в интернете.

Подробности в icq 288-531-231