Планируется покупка бизнес пакета http://www.amiro.ru/prices/products/business Нужен вэбмастер, который настроит все модули. http://manual.amiro.ru/doc/sozdanie-vizitki-ot-a-do/vvedenie/verstka-graficheskogo-maketa/ согласно примера настройки. Сайт будет посвящен мебели. Просим сообщить сроки настройки, стоимость. Возможно, после настройки потребуется парсинг ...
Управление проектом
Здравствуйте! Требуется человек следующих обязанностей:
Есть крупный проект, но над ним работают специалисты из нескольких городов - надо их работу вести из Москвы. Согласовывать и т.п. и т.д. Изредка встречаться с клиентом. Всегда быть на связи! В том числе по скайпу.
Требования:
Проживание в Москве
Возраст 20+
Всегда быть на связи и у интернета.
Чтобы был скайп.
Разбираться как устроены php, mySQL, flash, ajax и т.п. на уровне необходимом для согласования работ.
Уметь быстро искать ответы на вопросы в интернете.
Подробности в icq 288-531-231
Заявки фрилансеров
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