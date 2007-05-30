Разработка технического задания

Требуется разработать, описать и реализовать систему Интранет для сервисной компании, работающей в сфере обучения иностранным языкам. Требования: 5 видов панелей управления (личных кабинетов): полный администратор, ограниченные администраторы (2 вида), доступ клиента (2 вида), доступ исполнителей. Три главные базы ...
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Требуется разработать техническое задание (спецификацию) на веб проект.
Исходные материалы описаны заказчиком в виде ТЗ и рисунков интерфейсов (около 160 страниц(очень много места занимают рисунки интерфейса)).
Проект состоит из модулей. Требуется путем интервью с заказчиком максимально подробно детализировать все модули, описать потоки информации, структуру БД модулей, проанализировать интерфейсы с точки зрения низкоуровневого проектирования системы и пр. В конечном счете у будущих разработчиков не должно возникать вопросов по логике работы приложения.
Опыт подготовки ТЗ - обязательно!!!
От вас - кусок ТЗ в пример, а также пример работаюещего по ТЗ сайта
Также делайте предложение по цене или ценообразованию
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