Разработка технического задания

$2500
Управление проектамиЗакрыт4 заявки355 просмотров
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Требуется разработать техническое задание (спецификацию) на веб проект.

Исходные материалы описаны заказчиком в виде ТЗ и рисунков интерфейсов (около 160 страниц(очень много места занимают рисунки интерфейса)).

Проект состоит из модулей. Требуется путем интервью с заказчиком максимально подробно детализировать все модули, описать потоки информации, структуру БД модулей, проанализировать интерфейсы с точки зрения низкоуровневого проектирования системы и пр. В конечном счете у будущих разработчиков не должно возникать вопросов по логике работы приложения.

Опыт подготовки ТЗ - обязательно!!!

От вас - кусок ТЗ в пример, а также пример работаюещего по ТЗ сайта

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16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
INSARTua
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$711
14 дней
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