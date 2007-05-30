Разработка технического задания

Требуется разработать техническое задание (спецификацию) на веб проект.

Исходные материалы описаны заказчиком в виде ТЗ и рисунков интерфейсов (около 160 страниц(очень много места занимают рисунки интерфейса)).

Проект состоит из модулей. Требуется путем интервью с заказчиком максимально подробно детализировать все модули, описать потоки информации, структуру БД модулей, проанализировать интерфейсы с точки зрения низкоуровневого проектирования системы и пр. В конечном счете у будущих разработчиков не должно возникать вопросов по логике работы приложения.

Опыт подготовки ТЗ - обязательно!!!

От вас - кусок ТЗ в пример, а также пример работаюещего по ТЗ сайта

Также делайте предложение по цене или ценообразованию