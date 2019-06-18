Более 4-х лет мы занимаемся организацией туров по Грузии. Сейчас возникла идея проработать туризм в соседнюю страну. Информация ниже. Нам нужно единоразово организовать запуск проекта (режим тестирования ниши). Продукт: туры в Армению, экскурсии из ...
Создание аккаунта на Amazon
Добрый день, Амазон заблокировал аккаунт с января месяца под предлогом рассмотрения документов (коммунальные платежи). Недавно написали им
по этому поводу, прикрепив коммунальный платеж снова, на что они ответили в
стиле " ваш аккаунт остается деактивированным, потому что мы приняли такое
решение исходя из вашей учетной записи и информации которую вы
предоставили", деньги возвращать судя по всему они не собираются, просят
больше не писать им по этому поводу.
Есть возможность зарегистрировать нас снова или активировать аккаунт? Продукт, поставщик и сайт имеются, нужно только решить вопрос с
активацией аккаунта, чтобы появилась возможность продавать
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