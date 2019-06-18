Создание аккаунта на Amazon

Добрый день, Амазон заблокировал аккаунт с января месяца под предлогом рассмотрения документов (коммунальные платежи). Недавно написали им

по этому поводу, прикрепив коммунальный платеж снова, на что они ответили в

стиле " ваш аккаунт остается деактивированным, потому что мы приняли такое

решение исходя из вашей учетной записи и информации которую вы

предоставили", деньги возвращать судя по всему они не собираются, просят

больше не писать им по этому поводу.

Есть возможность зарегистрировать нас снова или активировать аккаунт? Продукт, поставщик и сайт имеются, нужно только решить вопрос с

активацией аккаунта, чтобы появилась возможность продавать