Устранить недочеты в работе готовых сайтов на Insales

Устранить недочеты в работе сайтов на Insales, 20 сайтов, общение с тех. поддержкой Insales, постановка задач удаленному программисту и копирайтерам. Кандидатам иметь навыки администрирования сайтов, знание html, опыт работы в режиме многозадачности с программистами, копирайтерами, другими фрилансерами и тех. поддержкой. Оплата договорная в зависимости от объема работы и сложности задач. Опыт работы с Insales как преимущество. Кандидатам указывать сколько часов в день могут уделять этой работе.