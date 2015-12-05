Обзвонить контакты из предоставленной базы, действуя по скрипту. Звонить через сервис Скорозвон, средства для звонков предоставляются. Количество контактов: 200 Регион: Россия Звонить в рабочее время. Задачи: ...
Устранить недочеты в работе готовых сайтов на Insales
Устранить недочеты в работе сайтов на Insales, 20 сайтов, общение с тех. поддержкой Insales, постановка задач удаленному программисту и копирайтерам. Кандидатам иметь навыки администрирования сайтов, знание html, опыт работы в режиме многозадачности с программистами, копирайтерами, другими фрилансерами и тех. поддержкой. Оплата договорная в зависимости от объема работы и сложности задач. Опыт работы с Insales как преимущество. Кандидатам указывать сколько часов в день могут уделять этой работе.
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