Устранить недочеты в работе готовых сайтов на Insales

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок142 просмотра

Устранить недочеты в работе сайтов на Insales, 20 сайтов, общение с тех. поддержкой Insales, постановка задач удаленному программисту и копирайтерам. Кандидатам иметь навыки администрирования сайтов, знание html, опыт работы в режиме многозадачности с программистами, копирайтерами, другими фрилансерами и тех. поддержкой. Оплата договорная в зависимости от объема работы и сложности задач. Опыт работы с Insales как преимущество. Кандидатам указывать сколько часов в день могут уделять этой работе.

HTML
9 лет назад
mkfilter
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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