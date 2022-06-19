Ищу наставника/ментора по моушен дизайну в направлении 3D/4D с элементами шейповой анимации для коммерческих работ (реклама, продакшен)

Даниил, 21 год, старательный и замотивированный, новичок опыта в дизайне нет

Цель: В короткие сроки научится зарабатывать на фрилансе моушен дизайном 3D/4D графика (3-6 месяцев)

Требования: Составления программы обучения без воды сразу нужным вещам,Введение моих начальных работ, разбор ошибок, так же готов помочь в делегировании ваших задач