Ищу наставника/ментора по моушен дизайну 3D/4D

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Закрыт2 заявки261 просмотр

Ищу наставника/ментора по моушен дизайну в направлении 3D/4D с элементами шейповой анимации для коммерческих работ (реклама, продакшен)

Даниил, 21 год, старательный и замотивированный, новичок опыта в дизайне нет

Цель: В короткие сроки научится зарабатывать на фрилансе моушен дизайном 3D/4D графика (3-6 месяцев)

Требования: Составления программы обучения без воды сразу нужным вещам,Введение моих начальных работ, разбор ошибок, так же готов помочь в делегировании ваших задач

3 года назад
guest_16629049572005
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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