Требуется помощь в освоении темы EduMall и TutorLMS на WordPress. Обучение включает интерактивные занятия по Skype, где будут объясняться основные навыки работы с сайтом. Идеальный кандидат должен быть общительным, терпеливым и пунктуальным. Оплата почасовая. Проект направлен на создание сайта для изучения русского языка как иностранного.