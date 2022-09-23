Коллаж

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Закрыт7 заявок611 просмотров

Мне необходимо сделать коллаж "Графические изображения в жизни человека".Используя цветные карандаши,фломастеры,вырезки из журналов и т.д) Черчение 10

3 года назад
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