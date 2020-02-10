Репетитор Python

Хочу уметь создавать небольшие проекты для себя (есть идеи чат-ботов для ТГ, например). Никогда раньше не программировал, прошёл пару бесплатных курсов по Python, совсем азы. Понимаю, что до первых своих проектов тонны новой информации, и я хочу постигать только по мере практики, а не в отрыве от неё. Имею положительный опыт обучения с наставником по другой теме. Понимаю, что время специалистов дорогое, создаю этот проект, чтобы выяснить, могу ли я себе его позволить. Роль наставника вижу в том, чтобы помочь указать на последовательность изучения тем, которые нужны для реализации своих крошечных проектов, и отсеять лишнее. В моём положении я не отличают одно от другого. Здорово, если у вас есть опыт объяснения сложных вещей простыми словами.

Формат: скайп, телеграм.

Оплата: wmz, яд.

Время: вечернее, по МСК.

Жду в заявке приблизительную стоимость часа вашего внимания и предпочтительный формат общения. Ну и любые другие мысли по поводу моего запроса.