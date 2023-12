Разработка дизайна этикетки на товар ТМ Waybread

# 1 — $ 15

Необходимо разработать этикетку-наклейку для прозрачного полиэтиленового пакета, в который будет упакована сумка-органайзер для автомобиля. Сумка черного цвета, поэтому этикетка должна быть интересной, яркой, привлекающей внимание к логотипу.

Формат А6 (105 x 148 mm ), форма строго прямоугольная.

Будет напечатана на "самоклейке" на цифровом оборудовании.

Внимание!

Обязательные элементы: текст, логотип.

Основные цвета логотипа должны обязательно присутствовать на этикетке.

Кроме этого, хотелось бы, чтобы прямоугольная этикетка за счет графических элементов создавала впечатление, что она какой-то сложной формы, и "вырублена" с помощью штампа (рассмотрите пример №1). Просьба: не добавлять посторонних рисунков и графических элементов, никак не сочетающихся со стилистикой логотипа. Все должно быть лаконично и современно.

В приложении примеры этикеток стилистика, которых нравиться, и лого "Waybread"

Текст:

1. Multifunctional car bag-organizer - крупно, это название продукта

2. The best choice for family trip. Multifunctional bag-thermos-organizer with spacious pockets, strong, safety and comfortable - эта фраза должна быть мельче шрифтом.

Конкурс срочный 2-3 дня.