Разработка дизайна этикетки на товар ТМ Waybread

Дорогие фрилансеры, добрый день. Необходимо сверстать буклет. Объем около 25-30 страниц, формат А4, ориентация книжная (можете корректировать итоговое кол-во станиц по необходимости; сейчас текст + изображения занимают 28 страниц в формате Word). Нам нужны: 1) Вариант для печати в типографии 2) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать этикетку-наклейку для прозрачного полиэтиленового пакета, в который будет упакована сумка-органайзер для автомобиля. Сумка черного цвета, поэтому этикетка должна быть интересной, яркой, привлекающей внимание к логотипу.
Формат А6 (105 x 148 mm ), форма строго прямоугольная.
Будет напечатана на "самоклейке" на цифровом оборудовании.
Внимание!
Обязательные элементы: текст, логотип.
Основные цвета логотипа должны обязательно присутствовать на этикетке.
Кроме этого, хотелось бы, чтобы прямоугольная этикетка за счет графических элементов создавала впечатление, что она какой-то сложной формы, и "вырублена" с помощью штампа (рассмотрите пример №1). Просьба: не добавлять посторонних рисунков и графических элементов, никак не сочетающихся со стилистикой логотипа. Все должно быть лаконично и современно.
В приложении примеры этикеток стилистика, которых нравиться, и лого "Waybread"
Текст:
1. Multifunctional car bag-organizer - крупно, это название продукта
2. The best choice for family trip. Multifunctional bag-thermos-organizer with spacious pockets, strong, safety and comfortable - эта фраза должна быть мельче шрифтом.
Конкурс срочный 2-3 дня.
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