Короткий видео-ролик без звука

Короткий ролик без звука. Съемка со штатива исключающего любую шевеленку. Продолжительность минуты полторы

Вид от веб камеры установленной у компьютера. Снимать конечно не веб камерой, а приличной камерой с нормальной оптикой (не обязательно профессиональной)

- В кадре комната, нормальная приличная комната, без ковров на стенах пожалуйста.

- В кадре появляется девушка, симпатичная, как появляется не важно, можно вообще вырезать момент появления. Хоп и уже в кадре, главное без шевеленки камеры и без теней на заднем плана. Девушка хорошо освещена, но чтобы тени не плясали на заднем плане. Исполнителю поясню для чего ролик будет понятнее.

- Девушка чатится за компьютером впечатывает что-то, говорит в микрофон что-то. Все с милой улыбкой и естественно. И так минуту.

Ролик 640 на 480 в хорошем качестве, резкий фокусю. Хорошее освещение. Приличная!!! комната "евро-стандарт".

Ваши предложения сопровождайте пожалуйста стоимостью и сроками.