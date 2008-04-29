Короткий видео-ролик без звука

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок812 просмотров

Короткий ролик без звука. Съемка со штатива исключающего любую шевеленку. Продолжительность минуты полторы

Вид от веб камеры установленной у компьютера. Снимать конечно не веб камерой, а приличной камерой с нормальной оптикой (не обязательно профессиональной)

- В кадре комната, нормальная приличная комната, без ковров на стенах пожалуйста.

- В кадре появляется девушка, симпатичная, как появляется не важно, можно вообще вырезать момент появления. Хоп и уже в кадре, главное без шевеленки камеры и без теней на заднем плана. Девушка хорошо освещена, но чтобы тени не плясали на заднем плане. Исполнителю поясню для чего ролик будет понятнее.

- Девушка чатится за компьютером впечатывает что-то, говорит в микрофон что-то. Все с милой улыбкой и естественно. И так минуту.

Ролик 640 на 480 в хорошем качестве, резкий фокусю. Хорошее освещение. Приличная!!! комната "евро-стандарт".

Ваши предложения сопровождайте пожалуйста стоимостью и сроками.

17 лет назад
CAIIIA
47 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Sewerline
Денис Ли 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
flashsoul
Asdf Sadf 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$40
4 дня
Взялся сделать за 4 дня или быстрее. На второй день сам вышел на связь, потом начились проблемы с компьютером/софтом/временем и т.д. В итоге пропал и на связь больше не выходил, может быть умер. Добавлено: нет похоже не умер, сайт показывает, что Последний визит: сегодня в 14:18

Заявки фрилансеров

Sewerline
Денис Ли 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
flashsoul
Asdf Sadf 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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