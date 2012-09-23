Переделать видеоролик

ВидеомонтажЗавершен5 заявок332 просмотра
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Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт:

youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw

1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом

2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести.

(с переводом могу помочь, хоть все перевести, но мне конечно удобнее, если Вы самостоятельно переведете)

Для озвучки нужен приятный мужской голос.

видео есть 854 х 480

Если понравиться - понадобиться переделать еще несколько роликов..

11 лет назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
iliya_ekamasov
Ак 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
47 отзывов(-2)
11 лет назад
$80
4 дня
Илья сделал все как договаривались, быстро и качественно. Рекомендую!
Beatheart
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$170
5 дней
Александр взял предоплату 40% за проект. сделал 3% работы и пропал. Через месяц объявился, сказал "Если честно то получилось так что проект отложился. Я был на середине подстановки голоса к видео. В ближайшие дни доделаю и отправлю." и пропал снова, по сей день не появился.. Жалко потраченне время((
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