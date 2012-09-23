Переделать видеоролик

Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт:

youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw

1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом

2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести.

(с переводом могу помочь, хоть все перевести, но мне конечно удобнее, если Вы самостоятельно переведете)

Для озвучки нужен приятный мужской голос.

видео есть 854 х 480

Если понравиться - понадобиться переделать еще несколько роликов..