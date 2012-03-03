Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт: youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw 1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом 2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 6 роликов по 20 секунд, нужно перегнать видео из FLV в AVI и mp4.
Чем быстрее - тем лучше.
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