Рекламные заставки и кадр-заставки.

$250
ВидеомонтажЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Необходимы 5 рекламных заставок и 2 кадр-заставки. Тематика - телекоммуникационные услуги (Интернет, услуги TriplePlay). Есть готовые ТЗ, что необходимо отрекламировать. Есть принты и визуальные образы, с которых можно взять исходную информацию. Продолжительность каждой заставки не более 15-20 секунд.

Есть фирменный стиль, лого, визуал, цвета и т.д.

Основные требования - срок выполнения работы не более 2-х дней. Формат (AVI, MPEG2, WMV). Разрешение 720p (1280 x 720), 16:9

Портфолио обязательно!

почта - [email protected]

16 лет назад
Delta2000
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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