Заставка ("одежда") для ТВ передачи

Для региональной телепередачи требуется стильная, но не сложная "одежда" 2Д-3Д.

Передача 10-минутная, посвящена жизни города. Необходимо сделать следующее:

1. Intro - 15 секунд

2. Финальные титры - 15 секунд

3. Перебивка - 5 секунд

4. Плашка (минизаставка) для рубрик - 5 секунд

5. Плашка для титров - const

6. Плашка для блока новостей (стилизация новостей сверху-снизу) - const

7. Плашка логотипа передачи вверху экрана - const

Понятно, что все 7 фрагментов будут делатся на основе одних и тех же деталей, но они должны быть немного различимы.

Жду от вас предложения по стоимости. Сразу скажу, бюджет не большой. Требований к сверхестественному у нас нет, главное чтоб было стильно и профессионально. Стиль минимализма (евроньюс) приветствуется.

Сроки - до 10 дней